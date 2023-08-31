31 августа, 03:48

Багамы планируют легализовать употребление марихуаны

Готовящийся законопроект предполагает лицензирование выращивания, транспортировки и розничного распространения каннабиса, передает газета Tribune

ГАВАНА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Содружества Багамских Островов разрабатывает поправки в законодательство, направленные на декриминализацию и регулирование использования марихуаны в медицинских целях. Об этом в среду сообщает местная газета Tribune.

Начаты общественные консультации по разработке закона о декриминализации каннабиса. Законопроект предполагает лицензирование выращивания, транспортировки и розничного распространения марихуаны.

За последние пять лет несколько стран Карибского региона начали легализацию использования каннабиса в медицинских целях. В Латинской Америке употребление марихуаны или медицинских препаратов на основе каннабиса разрешено в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Мексике, Панаме, Парагвае, Тринидаде и Тобаго, Уругвае, Чили и на Ямайке. 

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