"Новые люди" предложили Голиковой обсудить в Госдуме меры по ресоциализации бездомных

В частности, депутаты Владислав Даванков и Олег Леонов считают нужным рассмотреть создание программы переселения бездомных из мегаполисов в другие города

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Олег Леонов направили обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, в котором предложили обсудить в палате парламента меры по ресоциализации бездомных граждан. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Парламентарии отметили, что сейчас в России отсутствует соответствующая единая федеральная программа.

"Предлагаем для более подробной проработки данных инициатив провести в Государственной думе круглый стол с представителями правительства и ключевыми общественными организациями, которые занимаются проблемой социализации бездомных", - указали депутаты.

В частности, Даванков и Леонов предлагают обсудить возможность создания программы переселения бездомных из мегаполисов в другие города. При согласии гражданина на переезд он будет иметь право на полную ресоциализацию за счет государства, сможет получить помощь в восстановлении документов, медицинскую помощь, ночлег, питание, финансовые и другие услуги. После оказания первичной помощи и восстановления документов бездомным, проходящим программу ресоциализации, будет необходимо предоставить социальное жилье и работу, пояснили депутаты.

"Государство может облегчить поиск работы для бездомных граждан при помощи непосредственного создания специальных предприятий, которые финансируются из федерального или регионального бюджетов, для первичной трудовой социализации бездомных граждан. Также облегчение поиска работы может быть осуществлено путем введения льготных налоговых условий для работодателей для найма бездомных граждан", - говорится в обращении.