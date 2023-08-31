Пулково приняло семь рейсов из-за закрытия московских аэропортов

Столичные авиаузлы Внуково и Домодедово были закрыты после атаки беспилотников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково принял в качестве запасного аэродрома семь самолетов в связи с закрытием московских Внуково и Домодедово. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота северной столицы".

"Аэропорт утром в качестве запасного принимает семь рейсов. Рейс авиакомпании "Глобус", следовавший из Пулково в Москву (Домодедово), возвращается в аэропорт. Аэропорт Пулково принял в качестве запасного рейсы авиакомпании Turkish Airlines (Стамбул - Внуково), авиакомпании "Победа" (Пермь - Внуково), готовится принять рейсы авиакомпании Utair (Красноярск - Внуково), Emirates (Дубай - Домодедово), Uzbekistan Airways (Ташкент - Домодедово), AZUR air (Шарм-эш-Шейх - Внуково)", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Воскресенского района Московской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.