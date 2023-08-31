Британские издатели требуют от правительства защитить интеллектуальную собственность от ИИ

По данным Financial Times, издатели опасаются, что без надлежащей защиты интеллектуальной собственности ИИ сможет самостоятельно создавать произведения, копируя или переписывая авторские материалы

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Главы британских издательств потребовали от премьер-министра Великобритании Риши Сунака обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности в связи с быстрым развитием систем генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила газета Financial Times.

В письме к премьер-министру участники Ассоциации издателей Великобритании требуют гарантировать соблюдение "закона Великобритании об интеллектуальной собственности <...> при использовании любого [авторского] контента системами ИИ и получении предварительной лицензии". Дэн Конвей, занимающий должность исполнительного директора организации, заявил, что издатели "твердо согласны с тем, что Великобритания должна стать мировым лидером в области безопасного, прозрачного и в конечном счете этичного искусственного интеллекта". Он призвал создать "правильные условия для бизнеса" в целях развития технологий ИИ в стране. Конвей также отметил, что обучение систем искусственного интеллекта "должно проводиться прозрачно, с согласия создателя или правообладателя".

Как указывает газета, издатели опасаются, что без надлежащей защиты интеллектуальной собственности ИИ сможет самостоятельно создавать произведения, копируя или переписывая авторские материалы. По словам представителей отрасли, отсутствие регулятивных мер "нанесет серьезный ущерб человеческому творчеству и самовыражению, а также лишит средств к существованию исследователей, авторов и издателей". Для обучения моделей генеративного ИИ разработчики уже используют тексты и изображения из газет и книг, а также музыку и произведения искусства.

Ранее власти Соединенного Королевства объявили, что в ноябре 2023 года в Блетчли-парке состоится первая в мире международная конференция по безопасности ИИ. Она соберет представителей правительств и ведущих компаний в области искусственного интеллекта, а также ученых для обсуждения вопросов разработки нормативных барьеров и ответственного развития технологий ИИ.