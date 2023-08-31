Аэропорт Казани принял девять рейсов на запасной аэродром из-за ограничений в Домодедове

После дозаправки некоторые рейсы были отправлены далее по маршруту следования

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт Казань принял девять рейсов на запасной аэродром в связи с временным ограничением работы московского аэропорта Домодедово, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"31 августа в период с 07:00 до 09:20 (время московское) международный аэропорт Казань им. Г. Тукая в связи с введенным временным режимом работы аэропорта Домодедово (Москва) принял на запасной аэродром девять рейсов из городов: Курган, Абакан, Екатеринбург, Кемерово, Новосибирск, Ургенч, Тюмень и 2 рейса из Омска, - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что после дозаправки воздушных судов топливом некоторые рейсы были отправлены далее по маршруту следования.