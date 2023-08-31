В МВД сообщили об упрощении приема на службу в органы внутренних дел

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, изменились возрастные ограничения для тех, кто приходит служить в министерство впервые

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Прием на службу в органы внутренних дел России упрощен. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, изменились возрастные ограничения для тех, кто приходит служить в министерство впервые.

"4 августа вступил в силу федеральный закон №436-ФЗ, которым в законодательные акты внесены изменения, направленные на упрощение условий поступления на службу в органы внутренних дел РФ", - сказала она.

По словам Волк, в частности, изменились возрастные ограничения для тех, кто приходит служить впервые. "Ранее на службу в органы внутренних дел можно было поступить до 35 или 40 лет в зависимости от должности, на замещение которой претендовал гражданин. В настоящее время возрастные ограничения поступления на службу определяются в зависимости от специального звания, присваиваемого при поступлении на службу", - пояснила представитель ведомства. В качестве примера Волк сообщила, что при присвоении специальных званий рядового и младшего начальствующего состава предельный возраст поступления на службу составляет 50 лет, специальных званий среднего и старшего начальствующего состава, за исключением званий полковника, - 55 лет.

Кроме того, по ее словам, исключен из практики институт личного поручительства в отношении поступающих на службу граждан. Также изменения коснутся тех, кто ранее уже проходил службу на должностях, предусматривающих присвоение специальных или воинских званий, и поступает на службу в органы внутренних дел для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях. "Для таких граждан предусмотрена возможность заключения контрактов на срок до одного года без испытательного срока", - пояснила представитель МВД.

Законом также предусмотрена возможность продолжения службы сотрудниками, которые в ходе выполнения задач в особых условиях получили ранения и признаны не годными по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел. Те из них, кто желают продолжить службу, награждены государственными наградами РФ за выполнение задач в особых условиях и являются ветеранами боевых действий, могут быть назначены на индивидуально подобранные должности.