31 августа, 08:49

В Москве родителям начнут приходить отчеты об успеваемости детей в школе

Их планируют делать максимально персонализированными

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Родители московских школьников начнут получать отчеты об успеваемости детей, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в рамках пресс-конференции в ТАСС.

"С этого года впервые <...> каждый родитель будет с периодичностью в две-три недели получать отчеты о результатах образовательной деятельности своего ребенка и его внеурочной деятельности", - сказала Ракова.

Она подчеркнула, что в Москве только начинают этот процесс и из года в год будут его расширять, а также делать эти отчеты максимально персонализированными: показывать сильные стороны ребенка и стороны, на которые стоит обратить внимание.

"Я думаю, что это будет большим подспорьем для семей и позволит им помогать своим детям на пути [к] знаниям", - заявила заммэра. 

Теги:
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаМосква
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