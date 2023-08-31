Ассоциация НОМ с марта зафиксировала более 26 тыс. фейков о сентябрьских выборах

Председатель "Независимого общественного мониторинга" Александр Брод сообщил, что в день публикуется не менее 100 подобных материалов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) с марта 2023 года выявила более 26 тыс. фейков о сентябрьских выборах, в день фиксируется не менее 100 подобных материалов. Об этом сообщил председатель ассоциации, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод на круглом столе в Общественной палате на тему противодействия информационному вмешательству и фейкам в единый день голосования в 2023 году.

"Интенсивность информационного давления с начала подготовки в единому дню голосования не снижалась ниже уровня 100 сообщений в день. С марта мы зафиксировали более 26 тыс. подобных дискредитационных сообщений относительно российских выборов", - сказал Брод.

По его словам, пики информационных активностей совпали с ключевыми событиями избирательного процесса - принятием решения о проведении дистанционного электронного голосования, изменениями в избирательном законодательстве, процедурой выдвижения и регистрации кандидатов. Брод уточнил, что поток фейков охватывает преимущественно регионы, где пройдут крупные избирательные кампании. "Более двух десятков субъектов находятся в зоне повышенного риска распространения фейков и манипуляции о выборах в период голосования", - сказал Брод.

По его словам, базовыми технологиями воздействия на общественное мнение являются "управляемое создание провокаций, критических информационных поводов, запуск в СМИ заведомо ложных сообщений". "Этот момент мы фиксировали в прошлые годы. Вброс в информационное пространство видеороликов, снятых во время выборов прошлых лет в Грузии, Украине. Это были тренировочные занятия членов избиркомов, где демонстрировались формы возможных манипуляций. Все это выдается за чистую монету и разбрасывается за период проведения голосований", - пояснил Брод.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.