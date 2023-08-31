Число обратившихся в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде выросло в 2,3 раза

Большая часть обращений была связана с мошенническими действиями, в том числе с использованием портала "Госуслуги"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более 1,6 тыс. граждан обратились за бесплатной юридической помощью в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде в первом полугодии 2023 года, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщается в отчете о работе центра за первую половину 2023 года, поступившем в распоряжение ТАСС.

"За первые шесть месяцев года более 1 600 граждан обратились в центр за юридической помощью, это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (685 обращений)", - говорится в отчете.

Также на 96% выросло количество консультаций граждан (с 360 в I полугодии 2022 года до 708 в I полугодии 2023 года), на 126% выросло количество письменных консультаций граждан (с 304 в I полугодии 2022 года до 689 в I полугодии 2023 года).

Большая часть обращений была связана с мошенническими действиями, в том числе с использованием портала "Госуслуги" - 45% от общего числа обращений. Также 29% граждан просили экспертов оказать помощь в связи с обработкой персональных данных без их согласия.

В центр также поступили обращения с просьбой оказать помощь в защите чести, достоинства и деловой репутации (4,5%), с жалобами на нежелательную рекламу (7%) и другими вопросами, требующими содействия в подготовке юридических документов и получения консультаций (14,5%). "Сотрудники центра за прошедшие полгода помогли подготовить более 800 юридических документов: претензий и требований, обращений в государственные органы, отзывов согласий на обработку персональных данных и других документов", - рассказала директор центра Людмила Куровская.

Претензионно-исковая работа

Всего в первой половине 2023 года сотрудники центра подготовили 311 досудебных претензий и 60 исковых заявлений. В результате суды удовлетворили 100% исков от граждан, подготовленных центром. Его юристы также помогали отменять незаконные процессуальные решения.

"Отдельно отмечу, что в 80% случаев в результате рассмотрения жалоб, подготовленных нашими юристами от имени граждан, органы предварительного расследования возбудили уголовные дела в отношении злоумышленников. Кроме того, после рассмотрения возражении , составленных центром, суды отменили 13 приказов о взыскании с граждан задолженности по договорам займов", - добавила Куровская.

О центре

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде - это самостоятельное структурное подразделение федерального государственного унитарного предприятия "Главный радиочастотный центр", подведомственного Роскомнадзору. Центр создан в сентябре 2021 года по инициативе Роскомнадзора. Его юристы занимаются вопросами, связанными с незаконным использованием персональных данных.