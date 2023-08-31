Собянин заявил, что Главархив Москвы научит школьников исследовать исторические документы

Проект запустят в сентябре

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Новый проект запустят в Москве для школьников, они научатся благодаря Главному архивному управлению города исследовать исторические документы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Главархив Москвы научит школьников и студентов колледжей работать с уникальными документами. Новый проект запустят уже в сентябре. Ребята будут исследовать личные дела известных студентов и преподавателей Московского Императорского университета с 1782 по 1917 годы", - написал Собянин.

По его словам, в университете учились поэт и дипломат Федор Тютчев и режиссер Евгений Вахтангов. А историк Василий Ключевский прошел путь от студента до заслуженного профессора вуза.

Итогом работы школьников и студентов станут видеоролики о выдающихся соотечественниках. Отобранные учениками материалы рассмотрит экспертная комиссия Главархива - часть включат в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы, добавил мэр.