Аэропорт Сочи установил исторический максимум по пассажиропотоку на международных линиях

Самыми популярными направлениями в 2023 году стали Турция, Армения, Узбекистан, ОАЭ и Египет

КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова обслужил с начала 2023 года 1 млн пассажиров на международных линиях, что является историческим максимумом, по сравнению с тем же периодом прошлого года пассажиропоток возрос на 60%. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт Сочи установил еще один важный исторический показатель, обслужив 1 000 000 пассажиров на международных линиях с начала 2023 года. Рост на зарубежных маршрутах за 8 месяцев превысил 60% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас из аэропорта Сочи рейсы выполняются в 14 стран по 20 направлениям. Самыми популярными направлениями в этом году стали Турция, Армения, Узбекистан, ОАЭ и Египет. Международный трафик в общем пассажиропотоке аэропорта достигает почти 10%.

Также в Сочи подвели итоги высокого летнего туристического сезона. Туристический поток возрос до 3,7 млн отдыхающих, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в Telegram-канале. "С мая и на сегодняшний день наш город посетили 3,7 млн человек, с начала года мы приняли уже более 5 млн 380 тыс. туристов. Самым популярным оказался август - свыше миллиона гостей", - говорится в заявлении главы Сочи.

Он добавил, что массового оттока туристов в связи с окончанием высокого сезона в Сочи по состоянию на последний день августа не фиксируют, загрузка гостиниц и отелей сохраняется на уровне 90%, на бархатный сезон курорты забронированы более чем на 70%, по прогнозам в этом году он продлится до конца октября. В 2022 году сообщалось, что за высокий курортный сезон в Сочи отдохнули 3,6 млн гостей, единовременная загрузка средств размещения доходила до 95%.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В 2022 году Сочи принял 7,2 млн туристов, что является максимальным показателем турпотока за 100 лет. Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова входит в топ-5 по объему пассажирских перевозок в стране. На фоне авиационных ограничений, действующих с 2022 года, аэропорт Сочи стал главным южным международным авиахабом России, поскольку является единственным работающим из четырех аэропортов в Краснодарском крае.