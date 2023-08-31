В Чечне на свадьбах запретили фото и видео, которые выходят за рамки этических норм

Также в регионе с 50 тыс. рублей до 80 тыс. рублей увеличивается размер калыма, а сумма выкупа за невесту составит 10 тыс. рублей

ГРОЗНЫЙ, 31 августа. /ТАСС/. Муфтият Чечни запретил фото и видео на свадьбах, которые не соответствуют чеченскому менталитету и выходят за рамки этических норм. Об этом говорится в обновленном своде правил проведения свадебных торжеств, опубликованном в Telegram-канале духовного управления мусульман региона.

"В основе при проведении свадебного торжества, будь то свадьба в ресторане или дома, должен быть чеченский менталитет. Любые нововведения, не соответствующие чеченским адатам, фото и видеосессии, выходящие за рамки этических норм, и, более того, их последующее распространение в социальной сети и мессенджерах запрещается", - говорится в документе.

Кроме того, согласно обновленному документу, в регионе с 50 тыс. рублей до 80 тыс. рублей увеличивается размер калыма, а сумма выкупа за невесту составит 10 тыс. рублей. Без изменений остался запрет на дорогие подарки жениху, свекру и свекрови. Платье невесты также должно соответствовать требованиям ислама и чеченских адатов.

"Дополнительные детали и подробности, касающиеся обязательных норм и подарков при проведении свадебных торжеств, будут разъяснены имамами", - отмечается в документе.

Ранее духовное управление мусульман Чечни выпустило свод правил проведения свадебных торжеств. Глава региона Рамзан Кадыров поручил внести поправки в документ и исключить двусмысленные трактовки.