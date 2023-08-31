В Дагестане намерены благоустроить семь туробъектов по грантам местных инициатив

Министр по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов также сообщил, что для оперативного реагирования на информацию о загрязнении создали специальную рабочую группу

МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Семь туробъектов благоустроят в 2023 году в Дагестане по грантам местных инициатив. Об этом сообщили в министерстве по туризму и народным художественным промыслам республики.

"В 2023 году на территории республики планируется благоустроить семь туристических объектов. В 2022 году благоустроено четыре туробъекта", - говорится в сообщении.

Как рассказал в прямом эфире ЦУР Дагестана министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов, для оперативного реагирования на информацию о загрязнении в регионе создана специальная рабочая группа.

"Для проверки санитарного состояния туристических объектов действует рабочая группа, куда входят представители от администрации главы и правительства региона, муниципалитетов, туроператоры, гиды. Туроператоры и гиды непосредственно с туристических локаций отправляют информацию о загрязнении остальным членам группы. Потом ведется совместная с муниципалитетами работа по поддержанию надлежащего санитарного состояния на туробъектах и дороге к ним",- отметил Мерданов.