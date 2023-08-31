Шесть дорог построят к дачным поселкам москвичей до 2025 года

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, благодаря этим шести дорогам около 12 тыс. москвичей смогут комфортно добираться до своих товариществ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Шесть автомобильных дорог общей протяженностью почти 19 км планируется построить к садовым товариществам на территории Московской области до 2025 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Мы системно занимаемся развитием территорий садовых товариществ, это касается и строительства дорог к ним. Всего с 2011 года к садоводческим товариществам Московской области построено более 100 км подъездных дорог, а до 2025 года планируется завершить строительство еще шести", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что благодаря этим шести дорогам на 18,6 км около 12 тыс. москвичей получат комфортные автодороги для подъезда к своим товариществам.

Руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин уточнил, что первая подъездная дорога пройдет к садоводческим некоммерческим товариществам "Василек", "Ромашка", "Квант 88", "Флора", "Дубовка", "Алесь 2002", "Южное", "Архангельское 1", "Архангельское 2" и "Архангельское 3" Наро-Фоминского городского округа, протяженностью более 9 км обеспечит транспортную доступность 11 садоводческих товариществ, в которых проживает почти 5,7 тыс. человек, в том числе почти 4 тыс. жителей города Москвы.

"Второй проект - подъездная автомобильная дорога к садоводческим некоммерческим объединениям "Виктория", "Океан", "Хорошово-2", "Приволье" вблизи села Нижнее Хорошово Коломенского городского улучшит транспортное обслуживание 939 человек, в числе которых почти 600 москвичей", - добавил он.

По словам Жидкина, также подъездная автомобильная дорога длиной более 2 км подойдет к садоводческим некоммерческим объединениям "Волна-1", "Энергетик", "Березы" в Ступино. "Здесь же, в Ступинском городском округе построят еще одну дорогу для 17 садоводческих товариществ, в которых проживает более 5,5 тыс. человек, в том числе почти 3,9 тыс. жителей города Москвы", - заверил он. Кроме того, проезд к 10 дачным поселкам появится около Домодедово и Чехова, а также вблизи деревни Змеевка.