В РФ стартует эксперимент использования искусственного интеллекта при найме на госслужбу

Он будет проходить в два этапа: с 1 сентября 2023 года по 1 марта 2024 года и с 2 марта 2024 года по 1 ноября 2024 года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В России стартует эксперимент использования искусственного интеллекта для отбора сотрудников на государственную службу. Координировать работу будет Минцифры.

Эксперимент с использованием платформы "Государственные кадры" пройдет в два этапа: с 1 сентября 2023 года по 1 марта 2024 года и с 2 марта 2024 года по 1 ноября 2024 года. Его участниками станут Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минцифры, Росаккредитация, а также госорганизации.

Цель эксперимента - определение общих требований к платформе "Государственные кадры", создание прототипа платформы "Государственные кадры" на базе "Гостеха" и апробация ее функциональных возможностей участниками эксперимента, создание единого коммуникационного пространства гражданских служащих и работников, а также внедрение в кадровую работу технологий искусственного интеллекта.