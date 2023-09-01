В Ленобласти в 2024 году планируют запустить проект биометрической идентификации животных

Как сообщили в региональном управлении ветеринарии, на первом этапе создадут цифровую базу всех бездомных животных в области, которая будет содержать информацию об их чипировании, вакцинации и заболеваниях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Первый в России пилотный проект по идентификации животных на основе цифровой биометрии запустят в Ленинградской области. Первый этап планируется реализовать в начале 2024 года, сообщили в пятницу ТАСС в Управлении ветеринарии Ленобласти и АО "Гознак".

"Внедрение сервиса планируется сделать поэтапным. На первом этапе, реализация которого намечена на начало 2024 года, в Ленинградской области будет создана цифровая база всех бездомных животных в регионе, которая будет также содержать информацию об их чипировании, вакцинации и заболеваниях. Тогда же планируется реализовать возможность для граждан подать заявку на проверку и/или отлов безнадзорного животного", - сообщили ТАСС.

В основе будущей системы будет лежать технология биометрической идентификации животных по фотографии, разработанная специалистами "Гознака". Технология базируется на искусственном интеллекте, который, анализируя расстояние между ключевыми точками на морде питомца, позволяет идентифицировать животное с точностью более 98%.

Гуманный метод

Как пояснили в Управлении ветеринарии Ленобласти, метод биометрической идентификации - более гуманный по отношению к животному, так как отсутствует необходимость имплантации микрочипа или биркования уха животного.

Обсуждение вариантов практического применения разработанной технологии удаленной идентификации животных в интересах Ленобласти продолжалось сторонами с марта 2023 года. В результате была разработана концепция сервиса, который позволит региональным контролирующим органам оцифровать и систематизировать информацию о безнадзорных кошках и собаках и в значительной мере автоматизировать работу с ними. Это новый инструмент проверки питомцев, гуляющих без хозяина, на предмет их опасности для человека, а также возможность оставить заявку на их отлов в случае проявления агрессии, сообщили в АО "Гознак".

"Достаточно будет сфотографировать морду животного и оставить в сервисе заявку на его проверку и/или отлов. Система автоматически идентифицирует животное, после чего проинформирует заявителя о том, был ли сфотографированный питомец стерилизован и вакцинирован. При подаче заявки на отлов агрессивного животного будет предоставлена информация о принятых мерах", - говорится в сообщении.

В планах дальнейшего развития сервиса - создание автоматического мониторинга и анализа ситуации в регионе и в каждом районе в частности, своевременное оповещение о превышении допустимого количества бездомных животных на улицах и выстраивание наиболее эффективной логистики для сотрудников отлова.