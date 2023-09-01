Абрамченко сообщила о проведении школьных экологических мероприятий в новом учебном году

Они будут проводиться в рамках внеурочных занятий под общим названием "Разговоры о важном", сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства РФ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мероприятия по экологическому просвещению пройдут в новом учебном году, который начинается в пятницу, в российских образовательных учреждениях в рамках внеурочных занятий под общим названием "Разговоры о важном". Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

"В системе общего образования сегодня не предусмотрен отдельный урок "Экология", однако через другие курсы, дополнительные занятия и новые интерактивные уроки, экскурсии, волонтерские инициативы и проекты бизнеса создаются условия для формирования бережного отношения к природе и здоровых экологических привычек с раннего детства", - приводит пресс-служба слова вице-премьера.

Как напомнила Абрамченко, в минувшем учебном году тематическое занятие "День Земли" проводилось с использованием интерактивного курса для учеников 1-11-х классов "Зеленая школа", разработанного ППК "Российский экологический оператор". Курс направлен на воспитание осознанного потребления, грамотного обращения с отходами и бережливого природопользования. В 2022 году была принята концепция экологического образования для школ, а также обновились федеральные государственные образовательные стандарты. В документы, определяющие форматы и подходы к обучению, вошли такие темы, как бережное отношение к природе, осознание глобального характера экологических проблем и активное неприятие действий, которые наносят вред окружающей среде.

Вице-премьер также отметила особую роль в экологическом воспитании, которую играют волонтерские движения и инициативы со стороны бизнеса. Например, в прошлом учебном году более 2,5 тыс. человек приняли участие более чем в 50 экскурсиях на объекты инфраструктуры обращения с отходами в 17 регионах страны. А для повышения экологической грамотности, знаний в сфере экономики замкнутого цикла и переработки отходов в рамках всероссийской акции по сбору вторичного сырья "Миллион - Родине!" проводились эколого-просветительские уроки для школьников и студентов. За два сезона акции в 78 регионах страны прошло 1 289 экологических мероприятий, участниками которых стали более 178 тыс. человек.