Глава Госавтоинспекции призвал школьников и их родителей быть внимательными на дорогах

Также Михаил Черников посоветовал учащимся повторить правила дорожного движения

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в первый учебный день призвал школьников и их родителей быть более внимательными на дорогах.

"Сегодня школьники по всей стране приступают к занятиям. Это значит, что каждую неделю практически ежедневно они будут проходить по одним и тем же маршрутам: от дома до школы и обратно, посещать кружки и секции. Ежедневно каждому из вас, ребята, и вашим родителям нужно быть вдвойне внимательными, очень осмотрительными, соблюдать все правила дорожного движения. Для начала их нужно повторить, причем сделать это вместе. Знаю, что многие из школьников на время летних каникул уезжали из городов, успев отвыкнуть от интенсивного движения автомобилей. Необходимо время, чтобы адаптироваться к непростым условиям дорожного движения после самых длинных каникул", - процитировали его слова в Госавтоинспекции.

Также Черников отметил, что ведомство обязательно будет проводить профилактические мероприятия, а в первые учебные дни автоинспекторы будут работать в усиленном режиме вблизи образовательных организаций. "Однако силами одной Госавтоинспекции проблему безопасности детей на дорогах, как вы понимаете, решить сложно. В каждой образовательной организации есть схема безопасного передвижения детей по маршруту "дом - школа - дом". Такие схемы сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами разрабатывают и внедряют на протяжении последних 10 лет. Поинтересуйтесь у преподавателей, как она выглядит, вместе пройдите все ключевые точки. Особенно актуально это для родителей младших школьников - им необходимо особенно тщательно изучить маршрут от дома до школы", - сказал он.

Черников также обратился и к родителям. "Управляя автомобилем, помните, что на дороге в любой момент может появиться ребенок. Особенно внимательными необходимо быть вблизи образовательных организаций, спортивных площадок и других мест массового пребывания детей. Всего секунда промедления или ошибочное решение на дороге может привести к непоправимым последствиям. Давайте не будем омрачать учебный год трагическими сводками, это в наших с вами силах", - сказал он, поздравив всех с праздником. "Я от всей души поздравляю всех участников дорожного движения с Днем знаний! Пусть учебный год принесет нашим детям много новых и увлекательных открытий, радостных событий, интересных встреч и никогда не омрачится неприятными дорожными ситуациями", - заключил глава Госавтоинспекции.