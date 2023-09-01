В 2024 году Росгвардия откроет в Санкт-Петербурге свою академию

Она будет основана на базе Санкт-Петербургского военного института с возможностью обучения по программам магистратуры

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Росгвардия планирует открыть в 2024 году Академию войск национальной гвардии на базе Санкт-Петербургского военного института. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В целях дальнейшего совершенствования ведомственного образования проводятся мероприятия по созданию Академии войск национальной гвардии на базе Санкт-Петербургского военного института с возможностью подготовки слушателей по программам магистратуры. Начало обучения запланировано с 2024 года", - сказали в пресс-службе.

Также в Санкт-Петербургском военном институте проводится работа по созданию командного артиллерийского факультета с возможностью подготовки кадров по специальности "стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие". "Уже следующим летом вуз ждет абитуриентов, желающих освоить одну из самых престижных военных специальностей", - добавили в пресс-службе.