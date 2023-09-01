Более 25 тыс. первоклассников пойдут в школы искусств в Подмосковье

На территории региона действуют свыше 190 детских школ искусств

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Свыше 25 тыс. учеников первых классов пойдут в этом году в детские школы искусств в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

"1 сентября детские школы искусств распахнули свои двери для ребят, увлеченных различными видами искусства - музыкальное, художественное, хореографическое, театральное и другие. Более 25 тыс. первоклассников сегодня впервые познакомятся со своими школами и преподавателями. Ряды студентов колледжей пополнят более 500 первокурсников. Чтобы заслужить право стать студентами, ребята выдержали непростой конкурсный отбор на вступительных испытаниях - 3,5 человека на место", - привели в тексте слова министра культуры и туризма региона Василия Кузнецова.

Отмечается, что на территории Московской области действуют более 190 детских школ искусств, где обучаются 108 тыс. детей. Также в регионе функционируют четыре государственных профессиональных образовательных учреждения сферы культуры с общим числом студентов более 1,9 тыс. человек.

В министерстве рассказали, что ежегодно школы искусств и колледжи Подмосковья оснащаются новыми музыкальными инструментами, учебной литературой и оборудованием. Одаренным детям, проявившим себя в конкурсах международного, всероссийского и регионального уровней, региональным правительством оказывается финансовая поддержка с целью дальнейшего развития их творческих способностей.