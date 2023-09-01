В Томске открылась первая в России лаборатория по кибербезопасности критических систем

Оснащение центра планируют использовать, в частности, при решении некоторых научно-производственных задач

ТОМСК, 1 сентября. /ТАСС/. Первый в России научно-производственный центр, в котором студенты будут учиться обеспечивать информационную безопасность объектов критической информационной инфраструктуры, открылся в Томского государственном университете систем управления и радиоэлектроники. В лаборатории также планируется разрабатывать и отрабатывать новые технологии в сфере кибербезопасности и квантовых систем, передает с открытия корреспондент ТАСС.

"Лаборатория "Кибербезопасность КИИ" - первая подобная в стране. Здесь стоит соответствующее дорогостоящее оборудование, это не просто железо, оно уже запущено в работу. Это полностью отечественное российское сертифицированное оборудование, а это значит, мы на правильном пути. Второй момент - шкафчик с интеллектуальной собственностью компании, он содержит учебно-методические комплексы, которые написаны, изложены в пособиях", - сказал доктор технических наук, профессор, президент вуза Александр Шелупанов.

Новый центр поможет студентам получить комплексное представление о процессе управления инцидентами безопасности в компьютерных системах - обнаружении компьютерных атак, реагировании на них и построении системы защиты объекта КИИ, соответствующей современным требованиям обеспечения информационной безопасности. Планируется проведение существующих и разработка новых программ дополнительного профессионального образования. Кроме того, оснащение центра планируется использовать при решении некоторых научно-производственных задач.

"Мы будем и дальше развивать киберполигон, потому что это вечная тема. Атаки все время совершенствуются, меняются, им надо противодействовать и учить этому других людей. Это одна из наших задач", - подчеркнул в разговоре с журналистами Шелупанов.

По словам гендиректора группы компаний "Инфотекс" Андрея Чапчаева, студенты, обучающиеся в этой лаборатории, смогут устроиться на работу в компанию. Сейчас не заполнено порядка 10% штата. Помимо специалистов по защите информации, требуются по радиотехнике, радиоэлектронике, проектированию систем, а также конструкторы. Кроме того, до конца года в Томске компания планирует построить новое производство, для которого также понадобятся кадры.