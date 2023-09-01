В Подмосковье заработали мобильные комплексы по вакцинации от гриппа

Для прохождения вакцинации необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Выездные бригады по вакцинации от гриппа начали работать вблизи железнодорожных станций и торговых центров в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

"Мобильные комплексы выезжают в самые проходимые и посещаемые места городских округов. В том числе выездные бригады будут работать вблизи железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов. Это особенно удобно для людей, которые по каким-то причинам не могут посетить поликлинику", - привели в тексте слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.

В министерстве рассказали, что для прохождения вакцинации в мобильном комплексе необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.