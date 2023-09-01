Движение в центре Москвы могут локально ограничивать из-за подготовки ко Дню города

Движение в городе оценивается в пять баллов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Движение личного транспорта в центре Москвы может быть местами ограничено в связи с подготовкой к празднованию Дня города, которое состоится 9-10 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение в городе рабочее и оценивается в пять баллов. В центральной части города возможны локальные ограничения движения из-за подготовки ко Дню города. Для поездок по центру рекомендуем выбирать городской транспорт", - говорится в публикации.

ЦОДД уточняет, что вечером движение в центре ожидается до восьми баллов. "Рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом. Причины: короткий рабочий день, локальные ограничения движения, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП. Сегодня час пик начнется раньше - около 16:00, просим выезжать до него или отложить поездки на более позднее время - после 19:00. Или воспользоваться городским транспортом", - добавили в центре организации дорожного движения.

Также уточняется, что вечером сложно будет проехать в центральной части города, на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область. "Сейчас затруднено движение на ТТК в районе Автозаводского моста, МКАД в районе Волоколамского шоссе, МКАД в районе Каширского шоссе. Соблюдайте скоростной режим, не отвлекайтесь на телефон во время движения", - заключили в департаменте.