Все российские школы перешли на отечественное программное обеспечение

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что во всех регионах успешно внедрена Федеральная государственная информационная система "Моя школа"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Все российские школы полностью перешли на отечественное программное обеспечение (ПО). Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Вы поручали нам и Минцифры полностью обеспечить переход на отечественное программное обеспечение. Задача выполнена. Здесь помог опыт ряда регионов, в том числе Москвы, Московской области, других субъектов РФ", - сказал он на церемонии с участием президента РФ Владимира Путина, посвященной открытию новых школ в ряде регионов РФ.

Кравцов отметил, что во всех регионах также успешно внедрена Федеральная государственная информационная система (ФГИС) "Моя школа".

ФГИС "Моя школа" - единый федеральный портал с доступом к образовательному контенту и сервисам, который реализуется в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды.