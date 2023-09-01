В Воронеже на продуктовом рынке отменили карантин по сибирской язве

Карантин действовал с 22 августа после выявления в двух холодильниках зараженного мяса

ВОРОНЕЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев отменил карантин по сибирской язве на рынке "1 000 мелочей" в центре Воронежа, который был им введен 22 августа после выявления в двух холодильниках зараженного мяса. Об этом сообщается в указе главы региона, опубликованном на портале правовой информации.

"Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве с 1 сентября 2023 года на отдельной территории городского округа город Воронеж <...> в эпизоотическом очаге по сибирской язве - в холодильных камерах №1, №2, расположенных в отдельно стоящем нежилом здании <...> по адресу: ул. 20-летия Октября, дом 119а", - говорится в документе.

Отмечается, что также сняты ограничения в неблагополучном участке в радиусе 2 км от очага и в угрожаемой зоне в радиусе 5 км. В регионе выявлен один случай заражения сибирской язвой, мужчина госпитализирован в инфекционное отделение больницы скорой помощи №8 в Воронеже в состоянии средней степени тяжести, врачи отмечают в его лечении положительную динамику.

Об очагах

В Воронежской области ранее было выявлено два очага сибирской язвы: о первом на хуторе Красные Холмы 20 августа сообщила администрация Панинского района, о втором - в холодильниках мясного ряда рынка "1 000 мелочей" в Воронеже - стало известно 22 августа из указа губернатора региона Александра Гусева, который ввел на нем карантин до 23 октября. В радиусе 2 и 7 км от очага в Воронеже установлены неблагополучная, угрожаемая зоны по сибирской язве. Очаги запрещено посещать посторонним лицам, также на их территории нельзя ввозить и вывозить животных, проводить их убой, вывозить продукты убоя и молоко, проводить ярмарки и охоту.

Власти области ввели на части Панинского района и прилегающего к нему Новоусманского режим ЧС до 16 ноября: для населения в радиусе 7 км от очага сибирской язвы запрещено посещение территории посторонними лицами, ввоз-вывоз животных, вывоз продуктов убоя животных и молока, заготовка и вывоз кормов, охота.