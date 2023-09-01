РАНХиГС договорился о сотрудничестве с Сирией по подготовке госслужащих

По словам чрезвычайного и полномочного посла республики в РФ Башара Аль-Джаафари, в настоящее время в Сирии около 40 тыс. школьников изучают русский язык как второй иностранный

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров договорился с чрезвычайным и полномочным послом Сирийской Арабской Республики в РФ Башаром Аль-Джаафари о сотрудничестве по подготовке сирийских госслужащих по программам вуза, сообщили ТАСС в пресс-службе РАНХиГС.

"Президентская академия России может начать сотрудничать с ведущими госуниверситетами Сирийской Арабской Республики (САР) и готовить государственных служащих САР по своим программам. Об этом договорились ректор Академии Алексей Комиссаров с чрезвычайным и полномочным послом Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Башаром Аль-Джаафари. В ходе визита посол выразил заинтересованность Сирии в подготовке государственных служащих на базе Президентской академии и предложил установить отношения с ведущими государственными университетами САР, включая Дамасский и Тишринский университеты", - говорится в сообщении.

По данным Аль-Джаафари, в настоящее время в Сирии около 40 тыс. школьников изучают русский язык как второй иностранный. Он также сообщил о планах увеличить квоты России на подготовку сирийских граждан в российских вузах.

"После кризиса Сирия прилагает немалые усилия не только по восстановлению инфраструктуры, но и по созданию нового поколения высококвалифицированных кадров, поэтому развитие отношений с Президентской академией очень важно для нас", - приводит пресс-служба вуза слова посла. Отмечается, что Комиссаров выразил готовность к сотрудничеству с министром административного развития Сирии Салам Ас-Саффаф, чтобы предать официальный статус инициативе подготовки государственных служащих САР в Президентской академии.

Также проректор по международной деятельности РАНХиГС Полина Немировченко сообщила о планах провести открытую лекцию посла для студентов Президентской академии по теме международного сотрудничества и опыта работы в системе ООН, следует из сообщения вуза.

"Президент ассоциации сирийский выпускников Али Аль-Ахмад планирует принять участие в международном форуме "Северный Кавказ в фокусе международного сотрудничества России", где мы обязательно обсудим перспективы нашего дальнейшего взаимодействия и популяризацию русского языка в Сирии", - сказала она.