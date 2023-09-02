Умер экс-владелец клуба Fulham миллиардер Мухаммед Аль-Файед

Ему было 94 года

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Египетский миллиардер Мухаммед Аль-Файед, который больше 60 лет жил и вел бизнес в Великобритании, умер в возрасте 94 лет. О смерти Аль-Файеда - старшего, с сыном которого после развода встречалась принцесса Диана, сообщает телеканал Sky News.

C 1997 по 2013 год Мухаммед Аль-Файед был владельцем английского футбольного клуба Fulham, впоследствии продав его пакистанскому предпринимателю Шахиду Хану. Больше 25 лет египтянин также владел лондонским универмагом Harrods, который торгует предметами роскоши и считается самым дорогим в столице. Аль-Файед продал его государственному инвестиционному фонду Катара в 2010 году за £1,5 млрд ($1,9 млрд).

Старший сын Аль-Файеда Доди погиб в автокатастрофе под мостом "Альма" 31 августа 1997 года вместе с принцессой Дианой. Они начали встречаться вскоре после того, как она развелась с сыном королевы Елизаветы II (1926-2022) Чарльзом, который в сентябре прошлого года вступил на британский престол, взяв имя Карл III. Бронзовая статуя, изображавшая погибших влюбленных, стояла в одном из залов Harrods с 2005 по 2018 год.

Аль-Файед - старший обвинял британскую королевскую семью в смерти сына, утверждая, что катастрофа была подстроена. Вскоре после того, как в 2000 году он впервые публично заявил свою версию событий, Harrods был лишен права использовать герб монаршей фамилии.