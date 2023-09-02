Под Омском реконструировали участок федеральной трассы на Тюмень

Как считает врио губернатора области Виталий Хоценко, это позволит снизить аварийность

ОМСК, 2 сентября. /ТАСС/. Участок федеральной трассы Тюмень - Омск, которую из-за частых смертельных ДТП прозвали в Омской области трассой смерти, открылся после реконструкции. На дороге сделаны четыре полосы, разделены потоки и установлено освещение.

"Мы открываем 9 км безопасной трассы с разделительной полосой, освещением. Это означает, что у нас будет меньше аварийность, меньше смертность и травматизм. И эта дорога, по сути, становится дорогой жизни", - заявил на церемонии открытия врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

Первый заместитель начальника Сибуправтодора Дмитрий Батурин отметил, что это очень важный участок трассы. "Интенсивность здесь самая высокая, тем более это транзитное направление на Сибирь, все грузы двигаются именно по одной дороге, - рассказал он. - Мы очень переживали, когда на этой дороге происходили лобовые столкновения, поэтому включили в программу этот участок".

По словам Хоценко, реконструкция федеральных трасс в Омской области будет продолжена. В настоящий момент Сибуправтодор ведет работы на 163 км. "Обсуждаем наши планы по проектированию всех узких мест: продолжение на Тюмень, Новосибирск, дорога на Казахстан, обходы Омска", - отметил врио главы региона.

Омск является одним из важнейших автотранспортных узлов Сибири. Здесь сходятся соединяющие Уральский и Сибирский федеральные округа трассы Р254 (Челябинск - Омск - Новосибирск) и Р402 (Тюмень - Омск) и дорога А320 к границе с Казахстаном. Интенсивность движения превышает 20 тыс. автомобилей в сутки