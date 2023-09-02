Маск опроверг сообщения о строительстве для него стеклянного дома за счет Tesla

Газета The Wall Street Journal в июле сообщила о секретном плане под кодовым названием "Проект-42"

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск опроверг сообщения СМИ о том, что его компания-производитель электромобилей Tesla якобы строит для него стеклянный дом в рамках секретного проекта.

"Просто хочу еще раз подчеркнуть, что никакого стеклянного дома (метафоры не в счет), не построено, не строится и не запланировано! Я нигде не строю никаких домов. И точка", - написал бизнесмен в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследуют использование средств Tesla на тайное строительство дома, предположительно, для ее владельца Илона Маска.

В июле газета проинформировала о секретном плане под кодовым названием "Проект-42", который предусматривает возведение полностью остекленного здания. В этом доме планировал жить Маск. Юристы и члены совета директоров компании Tesla заинтересовались проектом, узнав о многомиллионном заказе стеклянных панелей. Они начали выяснять, для чего был сделан заказ и насколько правомерно было использование средств компании на личные нужны Маска.