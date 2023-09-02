Маск пообещал, что соцсеть X будет собирать биометрию только с согласия пользователя

Соцсеть ранее обновила политику конфиденциальности и сообщила, что будет собирать биометрические данные пользователей и информацию об истории трудоустройства с их согласия

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск пообещал, что социальная сеть X (ранее Twitter) будет собирать биометрические и другие данные пользователей только с их согласия.

"Это полностью на усмотрение пользователя X. Информация из идентификационных документов будет использоваться только в рамках того, на что явно и четко дал разрешение пользователь", - написал миллиардер в соцсети.

Ранее социальная сеть X обновила политику конфиденциальности и сообщила, что будет собирать биометрические данные пользователей и информацию об истории трудоустройства с их согласия. Компания не уточнила, что именно будет считаться биометрией, но, как отмечало агентство Bloomberg, другие технологические фирмы под этим термином подразумевают изображение лица, сетчатки глаза и отпечатков пальцев. Кроме того, социальная сеть будет сохранять информацию о трудоустройстве и образовании пользователей, чтобы рекомендовать им вакансии, делиться информацией с потенциальными работодателями. По данным Bloomberg, текущая политика конфиденциальности X действует до 29 сентября и не включает положение о сборе биометрических данных и хранении истории трудоустройства.

В июле соцсеть обвинили в том, что она неправомерно собирала и хранила биометрические данные жителей американского штата Иллинойс. Как отмечалось в иске, X "не информировала надлежащим образом пользователей о том, что она хранит их биометрические данные и собирает их с фотографий, которые они загружают в соцсеть".