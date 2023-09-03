Спрос на специалистов нефтегазовой отрасли в России вырос на 43%

Чаще всего компании из этой сферы ищут водителей, слесарей, машинистов, инженеров-конструкторов, менеджеров по продажам, сварщиков, кассиров и продавцов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Спрос на специалистов в сфере нефти и газа за январь-август 2023 года вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Наиболее дефицитными специальностями стали токари, слесари и сварщики, говорится в исследовании платформы HeadHunter (имеется в распоряжении ТАСС).

"За январь-август 2023 года компании из отрасли "Нефть и газ" открыли 127,6 тыс. вакансий, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года - то есть спрос на персонал в этой отрасли вырос почти в полтора раза. Большая часть вакансий от нефтегазовых компаний была открыта в Москве - 9%, Санкт-Петербурге - 6%, Уфе - 4%, Тюмени, а также в Иркутске и Красноярске - по 3%", - говорится в исследовании, приуроченном ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

По данным hh.ru, самые востребованные специалисты в нефтегазовых компаниях - это водители (5% от всех актуальных вакансий отрасли), слесарь и машинист (по 4%), инженер-конструктор, менеджер по продажам, сварщик, кассир, продавец (по 3%), электромонтажник, разнорабочий, технолог, инженер ПТО, инженер по охране труда, а также токарь (по 2%).

"При этом наиболее дефицитными на рынке специалистами, которые нужны в нефтегазовых компаниях, являются токари - на одну вакансию, по данным за июль, приходится всего 0,9 резюме, слесарь - 1,5, сварщик - 1,6, разнорабочий - 1,8, продавец - 1,8, машинист - 1,8, электромонтажник - 2,0. Важно, что данные специалисты востребованы не только в нефтегазовой отрасли, но и в других компаниях, что ужесточает конкуренцию за кадры", - отмечают эксперты.

В исследовании также говорится, что ситуация заметно отличается в зависимости от региона. Так, наиболее острый дефицит специалистов из сферы "Добыча сырья" наблюдается в Хабаровском крае (одно резюме на вакансию, по данным за июль 2023 года), Амурской области (1,2), Республике Саха (1,3), а также в Республике Хакасия, Приморском и Камчатском краях (по 1,4).

Аналитики HeadHunter подсчитали, что cредний диапазон предлагаемых зарплат в компаниях нефтегазовой отрасли составил 50 000 - 126 437 рублей (в 2022 году - от 44 000 до 107 228 рублей). Заработные платы свыше 150 000 рублей в этой отрасли чаще всего предлагают сварщикам, водителям, токарям и машинистам. Наиболее высокие зарплаты компании из нефтегазовой отрасли предлагают соискателям в Ямало-Ненецком автономном округе (97 701 - 172 414 рублей), в Республике Саха (91 954 - 160 920 рублей) и Иркутской области (74 713 - 162 000 рублей).