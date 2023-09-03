Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с праздником

Как отметил премьер-министр, нефтяная и газовая промышленность РФ эффективно отвечает на вызовы времени

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, отметив, что отрасль эффективно отвечает на вызовы времени. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Нефтяная и газовая промышленность занимает особое место в экономике страны. Ее работа во многом определяет развитие нашего государства, укрепление энергетической безопасности, решение важнейших социальных задач. Несмотря на внешние ограничения, отрасль эффективно отвечает на вызовы времени, обеспечивает добычу и экспорт углеводородов", - говорится в поздравлении.

Мишустин подчеркнул, что сегодня многое делается для рациональной добычи и переработки сырья, повышения экологической безопасности. "Формируются новые логистические цепочки, разрабатываются маршруты поставок энергоресурсов. Модернизируются нефтеперерабатывающие заводы, осуществляются проекты в нефтегазохимии. По поручению президента реализуется программа социальной газификации. Во всех регионах идет активное строительство магистральных и межпоселковых газопроводов", - добавил он.

Премьер-министр отметил, что благодаря нелегкому труду, профессионализму, ответственности, преданности работников отрасли своему призванию обеспечивается бесперебойная работа предприятий и заводов, транспорта, сельского хозяйства, воплощаются в жизнь масштабные проекты, которые повышают благосостояние миллионов граждан России.

Председатель правительства пожелал работникам нефтяной и газовой промышленности новых успехов и достижений и выразил особые слова благодарности ветеранам, стоявшим у истоков создания отрасли.

День работников нефтяной и газовой промышленности установлен указом президиума Верховного совета СССР в 1965 году, отмечается в первое воскресенье сентября.