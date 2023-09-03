Послы России и Белоруссии возложили цветы к мемориалу советским воинам в Чэндэ

Мемориал советским воинам в Чэндэ был создан в ноябре 1945 года по решению регионального правительства

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Послы России и Белоруссии в КНР Игорь Моргулов и Юрий Сенько в воскресенье, в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны возложили в городе Чэндэ (северная китайская провинция Хэбэй) цветы к мемориалу советским воинам, павшим в боях с японскими милитаристами. Об этом сообщило посольство РФ в Китае.

Как уточняется в распространенном сообщении для СМИ, в мероприятии приняли участие мэр Чэндэ Ван Яцзюнь и вице-мэр города Цуй Ваньфэн. К нему также присоединились атташе по вопросам обороны и сотрудники посольств Российской Федерации и Республики Беларусь, российские соотечественники, представители МИД КНР и местных органов власти.

"Собравшиеся почтили минутой молчания память советских солдат и офицеров, совершивших великий подвиг во имя свободы и независимости наших народов, жизни будущих поколений, - отмечается в нем. - Победа над милитаристской Японией - яркий пример боевого братства наших стран".

Обращаясь к участникам церемонии, Игорь Моргулов отметил, что подвиг героев, освободивших Китай, "служит назиданием тем силам, которые тешат себя сегодня иллюзиями о возможности "стратегического поражения России" в прокси-войне, развязанной Западом против нашей страны". "Подобные фантазии несбыточны, в особенности когда наши три страны - Россия, Белоруссия и Китай - едины", - заявил российский посол.

Мемориал советским воинам в Чэндэ был создан в ноябре 1945 года по решению регионального правительства. На гранитных плитах увековечены имена 42 советских воинов, под командованием генерал-полковника И.А.Плиева освобождавших от японских захватчиков Северо-Восток Китая и погибших на территории бывшей провинции Жэхэ (современная Хэбэй).