3 сентября, 11:21

В Приморье пострадавшие от паводков получат новое жилье в течение года

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что в ходе совещания также подняли вопрос необходимости комплекса мер, направленного на предупреждение чрезвычайных ситуаций

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Пострадавшие от паводка в Приморском крае в течение года получат новое жилье. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Мы сегодня на совещании выделили, как мне кажется, два важнейших блока. Первый - это оказание своевременной и в полном необходимом объеме помощи людям. Это всегда при чрезвычайных ситуациях самое главное. Это и касается денежных выплат, которые пока идут не в полном объеме. <...> Это касается и строительства нового жилья. Мы договорились с [губернатором Приморского края] Олегом Николаевичем [Кожемяко], что в течение года новое жилье людям будет построено и выдано", - сообщил Трутнев журналистам после совещания во Владивостоке о ликвидации последствий природных катаклизмов.

Он отметил, что в ходе совещания также был поднят вопрос необходимости комплекса мер, направленного на предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в Приморском крае был введен режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. 

Теги:
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияПриморский край
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