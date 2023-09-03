Собянин заявил, что Москва продолжит помогать в восстановлении Донбасса

По словам мэра города, работы будут продолжаться на протяжении нескольких лет

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Москва будет оказывать помощь в восстановлении городов Донбасса в течение нескольких лет, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Главная задача была - наших побратимов не бросать в беде, помочь им адаптироваться к новой мирной жизни, восстановить разрушенную инфраструктуру, дать новое качество, другой уровень городского обустройства. Результат пока еще рано оценивать, подводить итоги, просто процесс идет. Серьезный, большой процесс воссоздания крупнейших городов Донбасса. Вместе это около 1 млн жителей. Мы и в следующем году, и через год, и через два - мы не уйдем оттуда, будем помогать ребятам, жителям, городам этим восстанавливаться", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Он добавил, что рабочие из столицы помогают в восстановлении инженерной инфраструктуры, объектов социально-культурного назначения. В частности, Москва с начала этого года помогла восстановить в Донецке 13 тыс. окон.

Собянин также назвал подвигом работу специалистов, которые отправляются восстанавливать города Донбасса. "Они рискуют жизнью. Мало того что они в командировке, оторваны от семей, но они реально жизнью рискуют. Буквально не так давно за один день шесть погибших и девять раненых. При том их товарищи - никто не уехал, они доделывают свою работу, завершают строительный сезон. Никто не уехал и не бросил", - подчеркнул мэр.

Помимо этого, он рассказал, что в последний месяц около 1,5-2 тыс. человек в Москве ежедневно работают на объектах ПВО. "Все, что министерство обороны просит сделать Москву, мы делаем беспрекословно в самые сжатые сроки. Но и весь научно-технологический потенциал Москвы тоже используется для того, чтобы помочь ПВО министерства обороны, чтобы защитить Москву и москвичей", - заключил Собянин.