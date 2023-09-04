Собянин рассказал о развитии в Москве единой цифровой платформы здравоохранения

Она облегчает работу врачам и помогает пациентам получить качественную медпомощь, отметил мэр столицы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Единая цифровая платформа здравоохранения развивается в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В Москве продолжает расти и развиваться единая цифровая платформа здравоохранения. Это объединение технологий, которые помогают облегчить работу врачам, а пациентам - получить быструю и качественную медицинскую помощь. Они сопровождают москвичей на каждом этапе: от записи и диагностики до лечения и наблюдения после него", - написал Собянин.

Мэр отметил, что в столице работают сервис "Электронная медкарта", в которой содержится информация о здоровье москвичей, и чат-бот на основе искусственного интеллекта, собирающий жалобы горожан на самочувствие перед приемом и позволяющий уделить больше времени пациентам. Также функционируют голосовой ввод для диктовки врачами описаний исследований и автоматическая расшифровка электрокардиограмм, ускоряющая получение результатов.

"Система поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта. Благодаря ей врачи поставили уже больше 10 млн предварительных диагнозов. Еще в системе есть функция пакетных назначений - помогает врачам в 10 раз сократить время на назначение анализов и обследований", - говорится в сообщении.

Собянин добавил, что технологии единой цифровой платформы позволяют сделать здравоохранение Москвы доступнее и намного эффективнее.