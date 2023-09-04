На Ставрополье открылся первый в регионе "Предпринимательский класс"

Занятия будут направлены на предпрофессиональную подготовку по специальностям в сфере экономики, управления, маркетинга и менеджмента

ПЯТИГОРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Первый в Ставропольском крае "Предпринимательский класс" открылся в одной из гимназий Новопавловска. Ученики получат знания в области предпринимательства, финансовой грамотности, сообщили журналистам в пресс-службе министерства экономического развития региона.

"В гимназии №1 Новопавловска дан старт новому направлению деятельности министерства экономического развития Ставропольского края - создан "Предпринимательский класс". Министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин подписал соглашение о сотрудничестве с директором гимназии Ириной Анатольевной Мельниченко и главой Кировского городского округа Николаем Олеговичем Новопашиным. Это соглашение - первое и в Кировском округе. Теперь в каждой школе будут профильные классы различной специализации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства ТАСС уточнили, что это первый подобный класс в крае.

Отмечается, что занятия в учебном заведении будут направлены в том числе на предпрофессиональную подготовку по специальностям, связанным с экономикой, управлением, маркетингом и менеджментом.

"Речь даже больше о шефстве министерства экономического развития над образовательным учреждением. Мы в рамках образовательного проекта "Предпринимательский класс" берем кураторство в части профориентационной работы с учениками профильных классов, будем формировать умения, которые пригодятся при поступлении, прицельно обучать их финансовой грамотности и предпринимательской деятельности, приглашать на практику, а в дальнейшем и на работу. Уверен, что это будет разнонаправленный, интересный и эффективный проект", - рассказал министр Полюбин, слова которого цитируются в сообщении.