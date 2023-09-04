Более 100 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в опросе по ремонту дорог на 2024 год

Самое большое число голосов зафиксировали в Ступине, Воскресенском округе, Коломне, Чехове и Орехово-Зуеве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Голосование по выбору дорог для проведения ремонта в 2024 году завершилось на портале "Добродел", свое мнение выразили более 100 тыс. жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Ежегодно отмечаем, что у жителей высокий интерес к голосованию за ремонт дорог. Сейчас завершился второй этап голосования по ремонту на 2024 год, в нем приняли участие больше 100 тыс. человек. Самое большое число голосов зафиксировали в Ступине, Воскресенском округе, Коломне, Чехове и Орехово-Зуеве", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

В пресс-службе рассказали, что голосование проходило на портале "Добродел" в течение двух месяцев. По его результатам специалисты составят программу ремонта на следующий год. Это участки для текущего ремонта, а дороги, которые требуют капитального ремонта, будут рассмотрены при формировании соответствующей программы.

В министерстве напомнили, что в этом году дороги, предложенные жителями, составили треть в общем плане ремонта.