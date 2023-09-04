В Уссурийске намерены реконструировать мусоросортировочный комплекс

Мощность комплекса составит 63 тыс. тонн в год

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) вложит более 600 млн рублей в реконструкцию мусоросортировочного комплекса во втором по величине городе Приморья Уссурийске. Проект будет реализован в рамках концессионного соглашения, сообщила пресс-служба РЭО.

"Правительство Приморского края в августе 2023 года заключило с инвестором ООО "Чистый город" концессионное соглашение, которое предполагает реконструкцию и эксплуатацию мусоросортировочного комплекса. Стоимость проекта составит более 650 млн рублей. РЭО может вложить в него до 95% от объема инвестиций за счет средств от размещения собственных облигаций. Сумма составит более 600 млн рублей", - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, слова которого приводятся в сообщении.

Мощность комплекса составит 63 тыс. тонн в год, ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Заместитель председателя правительства края Елена Пархоменко, слова которой приводятся в сообщении, отметила, что реализация проекта важна для всей системы обращения с отходами в регионе.

"Прежде всего, это заинтересованность бизнеса участвовать в экономике замкнутого цикла, строить такие производства. Еще одной немаловажной составляющей является и опыт взаимодействия правительства Приморского края с инвесторами, в том числе в рамках концессии, в создании современных, экологически безопасных мусороперерабатывающих мощностей на территории региона", - обозначила она.

Сокращение объемов захоронения отходов и вовлечение их в дальнейшую переработку является одной из главных задач нацпроекта "Экология". Он нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.