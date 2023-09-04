Открыт школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2023/2024 учебного года

Он продлится до конца октября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников открыт в России. Он продлится до конца октября. В нем примут участие ученики 5-11-х классов из всех регионов РФ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения.

"В сентябре открывается школьный этап всероссийской олимпиады школьников, который продлится до конца октября. Ежегодными участниками этого этапа олимпиады становятся обучающиеся 5-11-х классов из всех регионов страны. Участвовать в олимпиаде по математике и русскому языку можно начиная с четвертого класса", - говорится в сообщении.

Олимпиада проводится по 24 общеобразовательным предметам: математике, русскому языку, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), информатике, физике, химии, биологии, экологии, географии, астрономии, литературе, истории, обществознанию, экономике, праву, мировой художественной культуре, физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности.

Для того чтобы принять участие в олимпиаде, ребятам необходимо заявить об этом классному руководителю или сотруднику школы, который отвечает за олимпиады. "Всероссийская олимпиада школьников помогает на раннем этапе выявлять одаренных детей для их дальнейшей поддержки, развития и формирования их индивидуальной траектории развития", - отметили в Минпросвещения.

Об олимпиаде

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам с 1 сентября по 30 июня. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призеров олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в ведущие вузы России без экзаменов по соответствующему профилю.

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получают возможность стать участниками учебно-тренировочных и установочных сборов по подготовке и формированию сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах.

По данным Минпросвещения, в 2022/2023 году школьники в среднем выбирали три предмета для участия в олимпиаде. Общее количество участий в школьном этапе составило более 20 млн.