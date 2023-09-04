В Рязани школе присвоили имя погибшего в СВО Героя России Павла Кривова

Кривов учился в школе №34, на фасаде которой установили мемориальную доску

ТАСС, 4 сентября. Губернатор Рязанской области Павел Малков открыл на фасаде школы №34 в Рязани мемориальную доску Герою России, гвардии подполковнику, командиру батальона 137-го гвардейского парашютно-десантного полка Павлу Кривову, погибшему в специальной военной операции. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Открыли мемориальную доску на фасаде школы №34 в память о Герое России Павле Викторовиче Кривове. Гвардии подполковник, командир батальона 137-го гвардейского парашютно-десантного полка погиб, защищая Родину в зоне СВО", - написал он.

Кривов родился и вырос в Рязани, учился в школе №34. "Родная школа Павла Кривова теперь будет гордо носить его имя. Огромная благодарность родителям, которые воспитали настоящего человека и патриота. И супруге - Анне Викторовне, которая всегда поддерживала своего мужа, а сейчас помогает участникам СВО и их близким в рязанском отделении Комитета семей воинов Отечества", - добавил Малков.

Кривов окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Он 20 лет посвятил службе в воздушно-десантных войсках. В 2020 году был назначен на должность командира разведывательной роты 137 гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Принимал участие в военной операции в Сирии и СВО на Украине. Погиб в сентябре 2022 года при исполнении воинского долга. Указом президента России Владимира Путина от 17 января 2023 года Кривову присвоено звание Героя России посмертно.