Стало известно меню рабочего обеда Путина и Эрдогана

Президентам России и Турции, в частности, подали салат из подкопченной форели с огурцом и авокадо, филе барабульки с томатом и топинамбуром

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Меню рабочего обеда, за которым продолжают общение президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, состоит из пяти блюд.

В частности, лидерам подали салат из подкопченной форели с огурцом и авокадо, филе барабульки с томатом и топинамбуром.

На первое главам государств предложили суп-харчо с говядиной. Также в меню - кефаль с овощами и шпинатным соусом или корейка ягненка на гриле с пюре из пастернака (на выбор). На десерт президентам подали "Птичье молоко". К блюдам им предложили вина российской винодельни "Усадьба Дивноморское": "Восточный склон" (2021) и "Каберне Совиньон" (2020).