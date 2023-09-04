В Белоруссии заявили о сближении с РФ законодательства в социально-трудовой сфере

Министр труда и социальной защиты республики Ирина Костевич отметила, что Минск и Москва продолжат гармонизировать законодательство в социально-трудовой сфере, однако речь не идет о полной идентичности

ПСКОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия во многом сблизили подходы и продолжат гармонизировать законодательство в социально-трудовой сфере, однако речь не идет о полной идентичности. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Ирина Костевич на заседании Совета Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

"Мы понимаем, что гармонизация законодательства не может означать наличие полностью идентичного законодательства, установления единого уровня социально-трудовых гарантий. Но принципиальным является обеспечение равных прав граждан Беларуси и России, и в этом отношении у нас уже действительно много сделано", - сказала она.

По ее словам, основные правовые документы, которые регулируют вопросы в сфере трудовых отношений и охраны труда выстроены на схожих подходах, однако имеются отличия, в частности, по регулированию рабочего времени, сверхурочной работы, но это не создает препятствий для реализации трудовых прав граждан двух стран. "Вместе с тем, при подготовке изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь нами использован опыт РФ и определены нормы, направленные на гармонизацию трудового законодательства", - отметила министр. В частности, с учетом опыта РФ в кодекс включены положения о гарантиях работникам при прохождении диспансеризации, касающиеся усовершенствования норм дистанционной работы. Новые нормы вступают в силу с 1 января 2024 года.

Также подготовлен законопроект, который предусматривает внесение изменений в закон о занятости населения. "Законопроект по аналоги с РФ предусматривает осуществление выплаты пособий по безработице в период обучения по направлению государственной службы занятости", - рассказала Костевич.

По ее словам, с учетом опыта РФ в Белоруссии расширили механизм получения технических средств социальной реабилитации для граждан с инвалидностью. В двух странах все категории ветеранов охвачены мерами социальной поддержки, особо значимая - ветеранам Великой Отечественной войны. При этом работа по гармонизации законодательства и здесь будет продолжена.

Костевич также отметила, что в части пенсионного обеспечения в Белоруссии и РФ, как ключевая задача, рассматривается "поддержание реального размера пенсий". "Несмотря на присутствие факторов, связанных с санкционным давлением в обеих странах, обеспечивается рост пенсий выше уровня инфляции", - отметила министр.