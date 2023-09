Автор саундтрека из "Шрека" Стив Харвелл находится при смерти из-за тяжелой болезни

Экс-лидер группы Smash Mouth долгие годы лечился от печеночной недостаточности

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Экс-лидер американской группы Smash Mouth Стив Харвелл, известный своими композициями для мультфильма "Шрек", долгие годы лечившийся от печеночной недостаточности, не смог победить болезнь и теперь находится при смерти у себя дома. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на менеджера музыканта.

По словам менеджера, "Харвелл всю жизнь вел борьбу с алкогольной зависимостью, сейчас у него терминальная стадия печеночной недостаточности". "До недавнего времени он находился на лечении в больнице", - уточнил он. По данным портала, в последние три дня Харвелла в его доме посещают друзья и родственники. "Вероятно, ему осталось не больше недели", - сообщил менеджер музыканта.

Портал отмечает, что о проблемах со здоровьем Харвелла стало известно в 2021 году, когда на одном из концертов коллектива он выглядел дезориентированным, невнятно говорил и кричал на зрителей. Вскоре после этого инцидента музыкант заявил об уходе из группы. Позднее источники из близкого круга певца подтвердили изданию, что он страдает от кардиомиопатии, сердечной недостаточности и энцефалопатии Вернике.

Группа Smash Mouth была основана в 1994 году. За время своего существования коллектив выпустил семь студийных альбомов. К числу самых известных композиций группы относятся такие хиты, как Walkin' on the Sun (1997), All Star (1999) и Then The Morning Comes (1999). Широкую известность коллектив приобрел благодаря каверу на песню группы The Monkees I'm A Believer, который стал саундтреком к мультфильму "Шрек".