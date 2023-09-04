Почти 450 врачей из Подмосковья получили участки по программе "Земля врачам" с начала года

Больше всего земельных участков предоставлено в городских округах Воскресенск, Бронницы, Дмитровский, Луховицы, Можайск, Зарайск, Шатура

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. земельных участков предоставили врачам, работающим на территории Московской области, с начала старта программы "Земля врача", из них почти 450 с начала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Врачи - всегда на вес золота, особенно в таком большом регионе, как Подмосковье. Для нас важно, чтобы и в крупных городах, и в отдаленных населенных пунктах о здоровье жителей заботились квалифицированные и опытные специалисты, поэтому стараемся дополнительно поддерживать медиков. Мы проанализировали статистику и определили наиболее востребованные специальности - это терапевты, реаниматологи-анестезиологи, офтальмологи, неврологи, оториноларингологи. Список расширяем - так, в этом году добавили гериатров. С января мы выделили медикам 441 участок, а за все время действия программы - свыше 2 тыс.", - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

Воробьев добавил, что больше всего земельных участков предоставлено в городских округах Воскресенск, Бронницы, Дмитровский, Луховицы, Можайск, Зарайск, Шатура. "Кроме того, на пяти территориях специально создали отдельные поселки для врачей со всей инфраструктурой и подведенными сетями - это Богородский, Домодедово, Ступино, Сергиево-Посадский и Воскресенск", - отметил он.

В пресс-службе пояснили, что участки земли предоставляются безвозмездно медспециалистам 38 специальностей в 31 городском округе. Главное условие - стаж работы в учреждении здравоохранения Московской области должен быть не менее трех лет.