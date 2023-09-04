Жители НАО из числа КМНС смогут охотиться без получения дополнительных разрешений

Чтобы получить специальную отметку в охотничьем билете, нужно состоять в реестре коренных малочисленных народов и вести традиционный образ жизни

ТАСС, 4 сентября. Жители Ненецкого автономного округа (НАО) из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС) смогут охотиться без получения дополнительных разрешений. В охотничьем билете жителям, которые ведут традиционный образ жизни, будут ставить специальную отметку, сообщает пресс-служба окружной администрации.

"В охотничьем билете жителям [НАО], которые ведут традиционный образ жизни, будут ставить специальную отметку. Она позволяет охотиться в сезон охоты без получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов", - отмечается в сообщении.

Как поясняет руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО Альберт Чабдаров, чтобы получить специальную отметку в охотничьем билете, нужно состоять в реестре коренных малочисленных народов. Еще одно важное условие - человек должен вести традиционный образ жизни.

"Чтобы защитить права КМНС, предусмотрена следующая процедура. Существует реестр коренных малочисленных народов Севера, его ведет Федеральное агентство по делам национальностей. Человек, желающий получить отметку в охотничьем билете, приходит к нам в департамент, мы делаем запрос в агентство, чтобы подтвердить, относится ли человек к КМНС", - отметил Чабдаров.

По его словам, если подтверждение получено - проставляется отметка. Если по какой-то причине человека в реестре нет, он может предоставить документ, подтверждающий его национальность. Отметка в первую очередь предусмотрена для тех, кто ведет традиционный образ жизни и занимается охотой.