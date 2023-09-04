Университет Амстердама ведет подготовку к транспортировке скифского золота на Украину

Официальный представитель Амстердамского университета Яша Ланге сообщил, что скифское золото пока находится в Нидерландах

ГААГА, 4 сентября. /ТАСС/. Скифское золото по-прежнему находится в Нидерландах, ведется подготовка к его транспортировке на Украину. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Амстердамского университета Яша Ланге.

"Коллекция пока не передана, - сказал он. - В настоящее время мы со всеми заинтересованными сторонами ведем подготовку к ее транспортировке".

Скифское золото - коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке. Верховный суд Нидерландов 9 июня опубликовал постановление, оставив в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.

Позже занимавший тогда пост министра культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что украинская сторона ведет переговоры с голландской стороной о том, чтобы получить коллекцию без платы за хранение экспонатов на протяжении почти 10 лет. Официально сумма не называется, однако, по некоторым данным, речь идет о порядка €100 тыс.