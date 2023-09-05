Более 70% опрошенных россиян предпочитают получать госуслуги цифровом формате

Еще порядка 22% участников опроса НАФИ заявили, что им удобнее обратиться в профильные ведомства лично

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Свыше 70% россиян предпочитают получать государственные услуги при помощи цифровых сервисов, и только 22% опрошенных обращаются в профильные ведомства лично. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Получение государственных услуг в формате онлайн - бесспорный тренд российского общества. Большинство россиян (74%) в случае, если им понадобится получить государственную услугу, предпочтут это сделать с помощью соответствующих цифровых сервисов", - сказано в исследовании.

Однако, согласно приведенной информации, обращаться за получением государственных услуг лично в профильные ведомства продолжают 22% россиян, в основном это люди старше 55 лет. Также, по данным исследования, в 2023 году интенсивность использования цифровых государственных услуг в России выросла на 40% по сравнению с прошлым годом, и, в первую очередь, за счет пользователей в возрасте от 18 до 24 лет.

Чем пользуются

Социальное направление, по данным экспертов, возглавляет рейтинг востребованных услуг, которые можно получить с помощью цифровых государственных сервисов. Так, за последний год 57% россиян воспользовались государственными цифровыми сервисами для получения услуг в сфере здравоохранения. "Далее следуют услуги, связанные с налогами и сборами, например, запись на прием в профильное ведомство или проверка налоговых задолженностей. Их получили онлайн 55% опрошенных",- говорится в исследовании.

За услугами по социальному обеспечению, оформлению социальных выплат, пенсий или материнского капитала обратились 43% россиян.

Наименее активно в нынешнем году используются государственные цифровые сервисы в сферах образования, их назвали 23% респондентов, и культуры - 16% респондентов.

Далее следуют услуги, связанные с налогами и сборами - их получили онлайн 55% опрошенных. На третьем месте - онлайн-обращение за услугами по социальному обеспечению, оформлению социальных выплат, пенсий или материнского капитала - 43% респондентов.

Преимуществами получения цифровых госуслуг, по мнению россиян, являются отсутствие необходимости очного присутствия, высокая скорость получения услуги и возможность воспользоваться большинством сервисов в одном приложении. Однако ключевым барьером, по мнению участвовавших в исследовании, считается низкая цифровая грамотность пользователей.

Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в августе 2023 г. Опрошены 1,6 тыс. человек старше 18 лет из всех федеральных округов. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.