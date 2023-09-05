Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково возобновили работу в штатном режиме

Как следует из данных Flightradar, из Шереметьво вылетели самолеты в Сочи, Новый Уренгой и Нижний Новгород, из Домодедово - в Сочи, из Внуково - в Анталью и Стамбул

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково вновь принимают и отправляют самолеты после временного закрытия. Это следует из данных Flightradar.

Так, из Шереметьво уже вылетел самолет Airbus А320 в Сочи и Airbus А321 - в Новый Уренгой, также Sukhoi Superjet отправился в Нижний Новгород. Из Домодедово Airbus А321 направился в Сочи, из Внуково Airbus А320 - в Анталью и Airbus А330 - в Стамбул.

Согласно данным онлайн-табло столичных аэропортов, ранее почти 50 рейсов были задержаны в Москве на вылет и прилет, еще 6 отменены.

Ранее Минобороны РФ и мэр Москвы Сергей Собянин сообщили об уничтожении беспилотников в Московской, Калужской и Тверской областях.