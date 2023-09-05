5 сентября, 05:14

Прощание с Максимом Пастером пройдет в Большом театре 6 сентября

Солист оперной труппы умер 1 сентября на 48-м году жизни

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Церемония прощания с солистом оперной труппы Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Максимом Пастером, который умер 1 сентября на 48-м году жизни, пройдет в ГАБТ 6 сентября. Об этом сообщает сайт театра.

"6 сентября состоится гражданская панихида в центральном фойе Большого театра. Начало в 11:00. Отпевание пройдет в церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" (Московская область, Домодедовский район, деревня Истомиха, территория Домодедовского кладбища). Тело будет предано земле на новой территории Домодедовского кладбища", - говорится в сообщении.

Максим Пастер умер, находясь в отпуске в Махачкале. Артист дебютировал в ГАБТ в 2003 году, в 2004 году был принят в оперную труппу. "Любимец публики, артист с выразительным голосом и яркой актерской харизмой", - вспоминают коллеги.

Большой театр скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким артиста. 

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